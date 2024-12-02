1 Aralık itibariyle kış lastiği denetimleri başladı

Ülke genelinde 1 Aralık itibariyle ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Yurt genelinde polisler tarafından 5 ay boyunca sürecek denetimler kapsamında ticari araçların kış lastiği kontrolleri yapılacak. Yapılan kontroller kapsamında zorunlu kış lastiği kullanımına uymayan tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve ticari yolcu taşımacılığı yapan otomobil sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulanacağı aktarıldı. Denetimlerin, 2025 yılının Nisan ayına kadar devam edeceği öğrenildi.