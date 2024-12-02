Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek

Sağlık emek ve meslek örgütleri, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe giren 'eziyet yönetmeliği' olarak niteledikleri Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı 2-6 Aralık'ta iş bırakıyorlar.

Yönetmeliğin dizi sorunu beraberinde getireceğine dikkat çeken aile hekimleri, kayıtlı hasta sayısını düşürüp, 6 ayda hekime gitmeyenler için maaşlardan kesinti yapılacağını, kayıtlı hasta yılda 7'den fazla hastaneye başvurursa aile hekimlerinin ek ödeme alamayacağını, yazılan ilaca göre ek ödeme verileceğini, aile hekimlerinin maaşının tek kalemde her ay performansa göre değişeceğini ve maaşların yoksulluk sınırının altında kalacağını söyleyerek, yönetmeliğe karşı iş bırakma kararı aldı.

Aile hekimleri ayrıca yönetmelikle, sağlık raporlarının aile sağlığı merkezlerinde ücretli verilmesi, hacamat gibi geleneksel tıp uygulamalarının aile sağlığı merkezlerinde yapılması gibi düzenlemelerin aile hekimliği sisteminin temel işlevi olan koruyucu sağlık hizmetlerini zayıflattığını dikkat çekerek sağlıkta şiddetin artmasından da endişe ediyor.

2-6 Aralık'ta iş bırakacak olan aile hekimleri, daha önce 5-7 Kasım tarihlerinde 3 gün iş bırakmıştı.