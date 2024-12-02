Bartın'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Bartın'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. Çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendiriliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 12:15, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:16
Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşayan Zeki (65) ile eşi Mukaddes Akküp'ten (65) haber alamayan yakınları, çiftin ikametlerine gitti.
Eve girdiklerinde karı kocayı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Akküp çiftinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendiriliyor.