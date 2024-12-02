Midesinde bir kilogram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 25 Kasım'da Mısır'daki Kahire Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Angola pasaportlu A.B.L. takibe alındı.

Polis ekiplerince havalimanında gözaltına alınan şüphelinin doktor muayenesinde midesindeki 55 kapsülde 1 kilo 10 gram uyuşturucunun bulunduğu tespit edildi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli savcılıkta ifade verdi.

Zanlı A.B.L, ifadesinde söz konusu maddenin uyuşturucu olduğunu bilmediğini, sadece "Abdül" isimli kişiden parasını alabilmek için bu işe girdiğini iddia etti.

"Uyuşturucu madde ithal etme" suçundan tutuklandı

Bu kişinin de İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını belirten şüpheli, "Bu şahsın bana tekstil ticaretinden kaynaklı 550 dolar borcu vardı. 'Bu kapsülleri yutarak Türkiye'ye gidersen ve bu maddeleri kız kardeşime teslim edersen sana olan borcumu kız kardeşim verecek.' dediği için yuttum ve Türkiye'ye geldim. Havalimanının çıkışında kız kardeşiyle buluşacaktık. Havalimanına inince polis memurları beni yakaladı. Herhangi bir suç işleme kastıyla hareket etmedim" ifadelerini kullandı.

Şüpheli A.B.L, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda ömrü boyunca uyuşturucu madde görmediğini, üzgün ve pişman olduğunu belirterek, ailesinin çoğunu Angola'da kaybettiğini, kalanlara da bakacak kimsesinin bulunmadığını söyledi.

Zanlı, "uyuşturucu madde ithal etme" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.