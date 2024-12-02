Yenidoğan Çetesi'nde gizemli ölüm! İnfaz mı intihar mı?

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında, kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nde çalışan depo sorumlusu Satılmış Çim, kayıp ilanıyla günlerdir aranıyordu. Dün bir ölüm ihbarı üzerine Küçükçekmece'de olay yerine giden polis ekipleri Çim'i aracında ölü buldu.

İKİ ADET İĞNE KULLANILMIŞ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda Çim'in, sağ kol bileğine iki adet iğne yaptığını, yolcu koltuğunda ise enjektör bulunduğunu tespit etti. Çim'in, ölü bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesi bulunduğu öğrenildi.

Çalışmaların devamında Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi.

ADLİ TIP İNCELİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ölü muayene işlemi yapıldı. Satılmış Çim, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adi Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başsavcılık tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.