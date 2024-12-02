MÜSİAD Başkanı: Asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde zam doğru değil

Türkiye'nin önde gelen işverenlerinin bulunduğu Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, katıldığı BloombergHT yayınında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Asmalı, asgari ücret zammı için yüzde 25 kritik sınırına dikkat çekerken, asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon hedeflerine zarar getirmesinin doğru olmadığını belirtti.

Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı değil" dedi.

Türkiye'nin en büyük makro dengesizliğinin yüksek enflasyon olduğunu belirten Asmalı, enflasyonla mücadelenin uzun soluklu bir süreç olduğunu vurguladı.

İş dünyası yüksek faizden rahatsız



Asmalı, şu an iş dünyasının yüksek faizden ciddi şekilde rahatsız olduğunu ifade ederken, şunları da söyledi:

"Türkiye ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazmalı. İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım."