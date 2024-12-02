Börekçideki taciz skandalına tahliye

Pendik'te, sipariş götürdüğü kadına mesaj atarak tacizde bulunduğu iddia edilen börekçi çalışanı "cinsel taciz" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmıştı.

Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ömer Demir cezaevinden getirildi. Müşteki sanıklar Uğur B. ve İbrahim Demir, müşteki Burçin B. ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ömer Demir'in avukatı Atakan Şahin, müvekkilinin suç geçmişinin olmadığını belirterek, müvekkilin eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını ya da haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini savundu.

Müşteki sanık Uğur B. şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Ömer Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan hakim, suçun vasıf ve mahiyeti, yasada ön görülen cezanın miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, Demir'in tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 Eylül'de börekçide yaşanan kavgaya ilişkin hazırlanan iddianamede, kavga öncesi İbrahim Demir'in Burçin B.'nin cep telefonuna taciz içerikli mesaj gönderdiği, iş yerine giden Uğur B'nin de eline aldığı peçetelikle İbrahim Demir'e vurup basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaraladığı anlatılıyor.

Taraflar arasında çıkan tartışmada Ömer Demir'in bıçakla Uğur B.'ye saldırdığı, akabinde İbrahim Demir ile ağabeyinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, tekme ve yumruklarla Uğur B.'yi darbettikleri ifade ediliyor.