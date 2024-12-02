Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor

Eski Başbakan, Cüneyt Özdemir'in yayınına katıldı. Eski Başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Pazartesi öğle saatlerinde gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınında Suriye'deki son gelişmelere ve başbakanlığı döneminde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

"Esad, küstahça, sayın Erdoğan'ın çağrılarına, cevaplar verdi" diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yaptığı diyalog çağrılarına ve aldığı olumsuz cevaplara değindi.

"Şimdi bu küstah cevapların, bir anlamda, bedelini ödüyor" diyen Davutoğlu, "Esad, Türkiye ile anlaşarak bir çözüm yoluna gitseydi şu an hala Şam'da etkin konumunu sürdürüyor olabilirdi" diye ekledi.

Esad'ın "kendi halkıyla savaşmayı tercih ettiğini" öne süren Davutoğlu, son günlerde muhalif militanların eline geçen Halep'in "Suriye'nin mezhepçi rejimine karşı olduğunu" iddia etti.

Davutoğlu, özellikle başbakanlığı döneminde uyguladığı Suriye politikası sebebiyle sıkça eleştirilere muhatap oluyor.

Suriye'de sekiz yıl aradan sonra 27 Kasım sabahı erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında bir şok saldırısı başlatan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif militanların, Beşar Esad hükümeti güçleriyle çatışmaları Cumartesi de gece boyunca sürdü.

Halep'in batı kırsalından merkeze doğru ilerleyen militanlar, yol boyunca onlarca köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirirken, 29 Kasım Cuma gecesi Halep'in merkezi de dahil olmak üzere büyük kısmını aldıklarını ileri sürmüştü.

Aynı zamanda İdlib'in de stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolü muhaliflerin eline geçmişti. Esad güçleri, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolu ile Lazkiye'den Halep'e uzanan M5 karayolunun birleştiği noktada yer alan ilçeden çekilme kararı almıştı.