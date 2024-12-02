Efsane Kasım'da saniyede 12 ürün satıldı

E-ticaret platformu 30 gün boyunca rekor indirimlere imza atılan kampanya döneminin ardından tüketici alışveriş trendlerine ve dönemin etkilerine dair verileri açıkladı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği indirimlerle hane halkına 4 milyar TL'lik avantaj oluşturan, 2024 yılında bu rakamı iki katına çıkararak tüketicilere 8 milyar TL'lik tasarruf imkanı oluşturdu. Kasım ayı boyunca platform 500 milyon ziyaret alırken saniyede 12 ürün satıldı.

Tüketici trafik stresini indirimle attı, en çok alışveriş 17.00-18.00 arası yapıldı

Kasım ayı boyunca, en yoğun alışveriş günü Pazartesi olarak dikkat çekerken, kullanıcıların en çok alışveriş yaptığı saat ise 17.00-18.00 aralığı oldu. Şehir bazında ise 3 büyük il dışında Bursa, alışverişte liderliği kimseye bırakmazken onu Kocaeli, Antalya, Adana ve Konya takip etti.