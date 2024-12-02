FETÖ hükümlüsü ihraç üsteğmen evinde yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü üsteğmen, evinde yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 16:48, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:49
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan kesinleşmiş 6,5 yıl hapis cezası bulunan, ihraç üsteğmen Mehmet İ.'yi (36) kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.