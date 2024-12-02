Arazi için iki aile taş ve sopalarla birbirine girdi! 10 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki aile arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine taş ve sopalarla girdi, 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 17:18, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:19
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.
Kırsal Alancık Mahallesi'nde akraba olduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürülen tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.