Arazi için iki aile taş ve sopalarla birbirine girdi! 10 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Alancık Mahallesi'nde akraba olduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürülen tartışma çıktı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

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