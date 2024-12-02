Fındık İhracatında ilk üç ayda 811 Milyon dolarlık gelir
Türkiye, 2024-2025 ihracat sezonunun ilk üç ayında (1 Eylül-30 Kasım), fındık ihracatından 811 milyon doları aşan gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonun bu dönemdeki ihracat performansına ilişkin veriler paylaşıldı. Türkiye'nin dünya fındık pazarındaki lider konumunu sürdürdüğü vurgulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 17:48, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:49
GİRESUN (AA) - Türkiye, 1 Eylül'de başlayan yeni sezonun ilk üç ayında fındık ihracatından 811 milyon doları aşkın gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül-30 Kasım dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu tarihler arasında yurt dışına 811 milyon 879 bin 294 dolar karşılığında 100 bin 426 ton fındık satıldığı belirtilerek, geçen sezonun aynı döneminde 83 bin 53 ton fındık ihracatı karşılığı 569 milyon 358 bin 36 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.