Icardi ameliyat oldu

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan mücadelede sakatlanmış ve sahayı sedyeyle terk etmişti.

Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı bulunan Arjantinli'nin sezonu kapattığı duyurulmuştu.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Icardi'nin Arjantin'de ameliyat olacağını açıklamıştı.

Icardi, bugün ülkesinde ameliyat olduğunu sosyal medya hesabndan duyurdu.

Instagram'dan paylaşım yapan Icardi, "Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.