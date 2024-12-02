İki hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret ve Yeşil Yapı Endüstrisi olmak üzere iki hissenin paylarına 2 Ocak tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YAYLA.E ve YYAPI.E payları 03/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.