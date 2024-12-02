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Yaşama Tutunan Patiler Derneğine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adına toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 20:32, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 20:33
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Yaşama Tutunan Patiler Derneğine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık, bu suçlardan tutuklanırken, T.S., E.K., F.Ö. ve C.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Kasım'da "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen aralarında dernek yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, diğeri ise savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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