Erbakan: Bu haksız, hukuksuz karar kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, protesto eden 9 gencin tutuklanmasına bir tepki de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

*Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'le ticaret ile ilgili olarak protesto eden ve 3 gündür gözaltında tutulan, 7'si kadın 9 vatandaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kişiler demokratik bir hak olan protesto haklarını kullandılar, kimseye hakaret etmediler, kimseye şiddet uygulamadılar.

*Ayrıca bu olay ile ilgili olarak ortada olayın video kaydı olduğundan dolayı delillerin karartılma riski bulunmamasına rağmen, şahısların hepsi de yerleşik ikametgah sahibi olduklarından ve sabıka kayıtları bulunmadığından dolayı kaçma şüpheleri de olmamasına rağmen, yine de hepsinin tutuklanmalarına karar veriliyor.

*Bu haksız, hukuksuz karar ile toleranssız ve şefkatsiz yaklaşımın kabul edilemez olduğunu altını kalın çizgilerle çizerek ifade ediyoruz.