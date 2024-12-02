Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü

Olay, geçtiğimiz 28 Kasım Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi'nde bulunan Camili Akarca Ortaokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, okulda öğretmenlik yapan bir kadın, aynı okulda görev yapan bir öğretmenle ders programıyla ilgili tartıştı.Olayın ardından kadın öğretmen, durumu ağabeyine anlattı.

Sabah saatlerinde okula gelen ağabey, kız kardeşinin tartıştığı öğretmeni ve kavgayı ayırmak için araya giren başka bir öğretmeni tekme tokat dövdü.