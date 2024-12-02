Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta, fırtına nedeniyle yıkılan çatı duvarının otomobile düşmesi sonucu 2 çocuğuyla ağır yaralanan Abdullah Kekil (50), yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 21:30, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 22:15
Kahramanmaraş'ta, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen veli toplantısı sırasında okulun çatı duvarı yıkılarak, bahçede park halindeki 4 aracın üzerine düştü. Otomobilde bulunan Abdullah Kekil ve çocukları ağır yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Abdullah Kekil, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Kekil'in çocuklarının durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.