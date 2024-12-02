Fenerbahçe 5'te 5 yaptı

FENERBAHÇE'NİN EN ERKEN GOLÜ Gaziantep FK ağlarını havalandıran Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti (02:07).

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