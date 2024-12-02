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'O tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 22:40, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 22:50
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'O tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddiasını yalanladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddianın aksine, söz konusu geminin İsrail'e taşımak üzere Türkiye'den herhangi bir yük almadığı gibi İsrail'den de Türkiye'ye herhangi bir yük getirmediği belirtildi.

"Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılan incelemede, Panama bayraklı 'TRANS FJORD' isimli geminin 22 Kasım 2024 tarihinde Yalova Limanı'na geldiği tespit edilmiştir" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geminin, Belçika'nın Antwerp Limanı'ndan yüklendiği, 'buzlu asetikasit' ve 'vinil asetat veya diğer vinilesterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerler' ürünlerini Yalova Limanı'na boşalttığı belirlenmiştir. Geminin, 25 Kasım 2024 tarihinde boş olarak gidiş bildirimi onaylanmıştır."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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