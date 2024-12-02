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ChatGPT'ye reklam yolda mı?

OpenAI, yapay zeka sohbet botu olan ChatGPT'ye reklam geçişi üzerinde çalışıyor. Open AI CFO'su Sarah Friar reklam iş modelini değerlendirdiklerini ancak reklamların ne zaman ve nerede görüneceği konusunda henüz temkinli olduklarını söyledi. OpenAI kurucusu Sam Altman ise reklam almayı son seçenek olarak değerlendiriyor.

Haber Giriş : 02 Aralık 2024 23:20, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 23:22
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ChatGPT'ye reklam yolda mı?

Financial Times'a göre ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, reklamlara geçiş üzerinde çalışıyor. Şirket tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka sohbet botu olan ChatGPT'ye reklam alınması değerlendirme sürecinde.

Open AI CFO'su Sarah Friar, Financial Times'a, reklam iş modelini değerlendirdiklerini ancak reklamların ne zaman ve nerede görüneceği konusunda henüz temkinli olmayı planladıklarını söyledi. Ancak devamında yaptığı açıklamada şirketin reklam peşinde koşmaya yönelik aktif bir planı olmadığını vurguladı. Ancak fikrin masada olduğu açık görünüyor.

ChatGPT yapımcısı, üretken yapay zeka araçlarının geliştirilmesini desteklemek için şu ana kadar aboneliklere güvendi. Ancak bu modelleri üretmenin ve sunmanın maliyeti yüksek ve yapay zeka geliştirme yarışına katılmaya istekli olabilecek birçok yatırımcı var.

Yine de reklam hamlesi, OpenAI kurucusu Sam Altman için rahatsız edici görünüyor. Harvard Business School'da kısa süre önce yapılan bir sohbette erişim seçeneklerini genişletmek için reklamları kabul edip etmeyecekleri soruldu. Altman, bunun son seçenek olacağını söyledi.

Sam Altman'ın "OpenAI'nin reklamları asla dikkate almayacağını söylemiyorum ama sevmiyorum" şeklinde açıklaması olmuştu.

HANDE BERKTAN / Bloomberg HT

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