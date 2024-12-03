3 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Kadına Karşı Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplantısına katılacak.

(TBMM/10.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor" uğurlama programına iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı kapsamında, "Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıklayacak.

(Riyad)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bütünleştirici Eğitim Modülleri (BÜTEM) Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/15.30)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/13.30/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak JETCO Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor Projesi Treni"ni, Tarihi Ankara Gar'dan uğurlayacak.

(Ankara/09.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak. İki gün sürecek toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

(Brüksel/10.30/)

2- Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep ve İdlib illerindeki gelişmeler ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Tel Rıfat)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı temsilcileriyle buluşacak, 3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebiyle düzenlenen "Engelleri Birlikte Aşalım" temalı ödül törenine katılacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/19.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu müsabakaları 5 maçla başlayacak. Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor, Teksüt Bandırmaspor-Karcabey Belediyespor, Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor, Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor ve Reeder Samsunspor-52 Ordu FK müsabakaları oynanacak.

(Iğdır/13.00/Balıkesir/13.30/Antalya/15.30/Adana/18.00/Samsun/20.30)

3- THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında; Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırlayacak, Fenerbahçe Beko ise İspanya'nın Baskonia ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Vitoria-Gasteiz/22.30)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, Polonya'nın King Szczecin takımını ağırlayacak, D Grubu'nda Galatasaray ise Çekya'nın ERA Nymburg takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İzmir/19.00/Prag/20.30)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasından, Konya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak.

(Konya/17.00)

6- Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin'in başantrenör ile takım kaptanlarını katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/19.00)

7- Dünya Futbol Zirvesi, Suudi Arabistan'da sona erecek.

(Riyad)