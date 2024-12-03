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96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı

Cezası 96 bin TL oldu ancak yetkisiz çakar kullanımı bitmedi. İlk ihlalde ehliyete 30 gün el konulacak. Buna rağmen ihlal devam ederse sürücüye psikojik test uygulanacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 07:35, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 07:40
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96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı

Trafikte "yetkisiz çakar" takmanın cezası yükselirken yakalanan sürücü sayısında da artış yaşanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7533 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la birlikte araçlarına usulsüz şekilde çakar takanlara uygulanan cezalar artırılmıştı.

CEZA HER İHLALDE ARTACAK

Buna göre, çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak, Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilecek.

Ehliyetine 60 gün el konulan sürücülere ehliyetleri psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonrası geri verilecek. Testi geçemeyen ehliyetini alamayacak.

GEÇEN HAFTA SAYI ARTTI

Ceza artışlarının yürürlüğe girdiği hafta yapılan denetimlerde; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapılmıştı. Geçen hafta yapılan bilgi paylaşımında ise çakar takan sürücü sayısının 245'e çıktığı ifade edildi.

Çakardan yakalanan araç sayısındaki artış dikkat çekti. Böylece yüksek cezaların açıklandığı günden bugüne çakar takmaktan 476 kişiye 46 milyon lira ceza kesilmiş oldu.

KAAN ZENGİNLİ

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