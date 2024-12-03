El konan 60 bin yayla taşınmazı iade edilecek

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Hükümet, orman yangınları ile mücadele, orman suçlarına verilecek cezaların artırılması ve orman sınırları içinde kalan yaylalardaki yapıların kullanımındaki sıkıntıların çözümü için yeni düzenleme hazırlıyor. Kanun teklifine göre orman suçlarına verilecek cezalar 'Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması' uygulaması kapsamının dışına çıkarılıyor.

Türkiye genelinde 2015 yılında 9,6 milyon metrekarelik orman alanı işgal suçu işlenirken, 9 yıl sonra bu rakam 30,4 milyon metrekareye ulaştı. Bu sebeple, orman alanı işgal, orman alanlarını açma ve yerleşme suçlarına verilecek cezaların caydırıcı olması hedefleniyor.

ORMAN YANGINLARI FONU



Teklifte, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının, mevcut bütçe ile karşılanamaz hale geldiği belirtildi. Bu nedenle, orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla mücadele için 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Fonu' kurulması öngörülüyor. Fon'un gelirleri, Orman Genel Müdürlüğünün özel mülkiyetinde yer alan taşınmazlara ait satış ve kiralama gelirleri, orman parkı işletme bedelleri, orman ürünü satış gelirleri ve turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanlarına ilişkin proje toplam bedelinin yüzde 3'ü oranında alınacak ilave bedellerden oluşacak.

KARBON YUTAK ORMANLARI



Sınırda karbon düzenlemesi sonucu oluşacak mali yükün azaltılması, ihtiyaç duyulacak karbon sertifikalarının karşılanmasıyla bozuk orman sahalarında "karbon yutak ormanları" (Atmosferdeki karbonu tutarak ve depolayarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olan ekosistem) kurularak verimli orman miktarının artırılması da öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, güncel karbon eş değer ton bedeli piyasa değerinin ortalama 50-60 dolar olduğu göz önüne alındığında, sınırda karbon düzenlemesi uygulamaya geçildiğinde, 502,2 milyon ton emisyon açığıyla birlikte yıllık Türkiye'ye maliyetinin yaklaşık 26 milyar dolar olacağının öngörüldüğü belirtildi.

TAPU PROBLEMİ ÇÖZÜLÜYOR



Devlet ormanları sınırları içinde kalan yayla ve otlaklardaki yapıların kullanımıyla ilgili sıkıntılar da giderilecek. Bu doğrultuda, orman olarak muhafazasında hiçbir fayda görülmeyen yerlerden; yılın belli dönemlerinde yaylacılık maksadıyla yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar, orman sınırları dışına çıkarılacak. Bu alanlar tapuda hazine adına tescil edilerek, vatandaşın tasarrufuna bırakılacak. Orman

olarak muhafazasında fayda görülmeyen alanlardaki yaklaşık 60 bin taşınmaz, sahiplerine iade edilecek. Böylece, kısmen veya tamamen kesinleşmiş orman kadastro sınırları içerisinde kalan ve yaklaşık bir milyon vatandaşı ilgilendiren tapu problemi çözüme kavuşacak.

Devlet de bu durumdaki taşınmazlar için vatandaşlar tarafından açılan tapu iptali, tescili ve tazminat davaları sebebiyle ortaya çıkan maliyetten kurtulmuş olacak.