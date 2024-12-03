Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Ali Yalçın: Çözüm refah payıdır
Ali Yalçın: Çözüm refah payıdır
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
'Köpek velisi' tutuklandı
'Köpek velisi' tutuklandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Bu okul sınavda birinci olan öğrencisine sıfır otomobil hediye edecek
Bu okul sınavda birinci olan öğrencisine sıfır otomobil hediye edecek
Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
Yenidoğan Çetesi'nde gizemli ölüm! İnfaz mı intihar mı?
Yenidoğan Çetesi'nde gizemli ölüm! İnfaz mı intihar mı?
Bakanlıktan 'Çocuk yuvasında bebek satışı' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'Çocuk yuvasında bebek satışı' iddialarına yalanlama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 10:00, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:37
Yazdır
Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 60,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 42,6 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,24, Yİ-ÜFE yüzde 0,66 artış gösterdi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,09 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 28,01, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 29,47 olarak belirlendi.

Böylece TÜFE, yıllık bazda Haziran 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Haziran 2023'te yüzde 38,21, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomist, kasım ayında TÜFE'nin yüzde 1,98 artacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişim TÜFE









Yİ-ÜFE








Ay/Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ocak 1,10 1,82 2,46 1,02 1,06 1,35 1,68 11,10 6,65 6,7
0,33 0,55 3,98 0,99 0,45 1,84 2,66 10,45 4,15 4,14
Şubat 0,71 -0,02 0,81 0,73 0,16 0,35 0,91 4,81 3,15 4,53
1,20 -0,20 1,26 2,68 0,09 0,48 1,22 7,22 1,56 3,74
Mart 1,19 -0,04 1,02 0,99 1,03 0,57 1,08 5,46 2,29 3,16
1,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87 4,13 9,19 0,44 3,29
Nisan 1,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,85 1,68 7,25 2,39 3,18
1,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28 4,34 7,67 0,81 3,60
Mayıs 0,56 0,58 0,45 1,62 0,95 1,36 0,89 2,98 0,04 3,37
1,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54 3,92 8,76 0,65 1,96
Haziran -0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,13 1,94 4,95 3,92 1,64
0,25 0,41 0,07 3,03 0,09 0,69 4,01 6,77 6,50 1,38
Temmuz 0,09 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58 1,80 2,37 9,49 3,23
-0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02 2,46 5,17 8,23 1,94
Ağustos 0,40 -0,29 0,52 2,30 0,86 0,86 1,12 1,46 9,09 2,47
0,98 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35 2,77 2,41 5,89 1,68
Eylül 0,89 0,18 0,65 6,30 0,99 0,97 1,25 3,08 4,75 2,97
1,53 0,29 0,24 10,88 0,13 2,65 1,55 4,78 3,4 1,37
Ekim 1,55 1,44 2,08 2,67 2,00 2,13 2,39 3,54 3,43 2,88
-0,20 0,84 1,71 0,91 0,17 3,55 5,24 7,83 1,94 1,29
Kasım 0,67 0,52 1,49 -1,44 0,38 2,30 3,51 2,88 3,28 2,24
-1,42 2,00 2,02 -2,53 -0,08 4,08 9,99 0,74 2,81 0,66
Aralık 0,21 1,64 0,69 -0,40 0,74 1,25 13,58 1,18 2,93

-0,33 2,98 1,37 -2,22 0,69 2,36 19,08 -0,24 1,14
Yıllık değişim TÜFE









Yİ-ÜFE








Ay/Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ocak 7,24 9,58 9,22 10,35 20,35 12,15 14,97 48,69 57,68 64,86
3,28 5,94 13,69 12,14 32,93 8,84 26,16 93,53 86,46 44,2
Şubat 7,55 8,78 10,13 10,26 19,67 12,37 15,61 54,44 55,18 67,07
3,10 4,47 15,36 13,71 29,59 9,26 27,09 105,01 76,61 47,29
Mart 7,61 7,46 11,29 10,23 19,71 11,86 16,19 61,14 50,51 68,50
3,41 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50 31,20 114,97 62,45 51,47
Nisan 7,91 6,57 11,87 10,85 19,50 10,94 17,14 69,97 43,68 69,80
4,80 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71 35,17 121,82 52,11 55,66
Mayıs 8,09 6,58 11,72 12,15 18,71 11,39 16,59 73,50 39,59 75,45
6,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53 38,33 132,16 40,76 57,68
Haziran 7,20 7,64 10,90 15,39 15,72 12,62 17,53 78,62 38,21 71,6
6,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17 42,89 138,31 40,42 50,09
Temmuz 6,81 8,79 9,79 15,85 16,65 11,76 18,95 79,60 47,83 61,78
5,62 3,96 15,45 25,00 21,66 8,33 44,92 144,61 44,50 41,37
Ağustos 7,14 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77 19,25 80,21 58,94 51,97
6,21 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53 45,52 143,75 49,41 35,75
Eylül 7,95 7,28 11,20 24,52 9,26 11,75 19,58 83,45 61,53 49,38
6,92 1,78 16,28 46,15 2,45 14,33 43,96 151,50 47,44 33,09
Ekim 7,58 7,16 11,90 25,24 8,55 11,89 19,89 85,51 61,36 48,58
5,74 2,84 17,28 45,01 1,70 18,20 46,31 157,69 39,39 32,24
Kasım 8,10 7,00 12,98 21,62 10,56 14,03 21,31 84,39 61,98 47,09
5,25 6,41 17,30 38,54 4,26 23,11 54,62 136,02 42,25 29,47
Aralık 8,81 8,53 11,92 20,30 11,84 14,60 36,08 64,27 64,77

5,71 9,94 15,47 33,64 7,36 25,15 79,89 97,72 44,22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,66, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,01, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,6 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,01, imalatta yüzde 31,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,65, su temininde yüzde 42,11 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 29,4, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,15, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,3, enerjide yüzde 8,15 ve sermaye mallarında yüzde 30,94 yükseliş görüldü.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,15, imalatta yüzde 1,07, su temininde yüzde 1,14 artış gerçekleşirken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,58 azalış kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ara mallarında yüzde 0,64, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,21, sermaye mallarında yüzde 0,62 artış görülürken enerjide yüzde 2,32 düşüş gerçekleşti.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı 1,15 38,01
İmalat 1,07 31,31
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı -3,58 4,65
Su temini 1,14 42,11

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber