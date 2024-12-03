Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 60,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 42,6 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,24, Yİ-ÜFE yüzde 0,66 artış gösterdi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,09 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 28,01, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 29,47 olarak belirlendi.

Böylece TÜFE, yıllık bazda Haziran 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Haziran 2023'te yüzde 38,21, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomist, kasım ayında TÜFE'nin yüzde 1,98 artacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişim TÜFE



















Yİ-ÜFE

















Ay/Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ocak 1,10 1,82 2,46 1,02 1,06 1,35 1,68 11,10 6,65 6,7

0,33 0,55 3,98 0,99 0,45 1,84 2,66 10,45 4,15 4,14 Şubat 0,71 -0,02 0,81 0,73 0,16 0,35 0,91 4,81 3,15 4,53

1,20 -0,20 1,26 2,68 0,09 0,48 1,22 7,22 1,56 3,74 Mart 1,19 -0,04 1,02 0,99 1,03 0,57 1,08 5,46 2,29 3,16

1,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87 4,13 9,19 0,44 3,29 Nisan 1,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,85 1,68 7,25 2,39 3,18

1,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28 4,34 7,67 0,81 3,60 Mayıs 0,56 0,58 0,45 1,62 0,95 1,36 0,89 2,98 0,04 3,37

1,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54 3,92 8,76 0,65 1,96 Haziran -0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,13 1,94 4,95 3,92 1,64

0,25 0,41 0,07 3,03 0,09 0,69 4,01 6,77 6,50 1,38 Temmuz 0,09 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58 1,80 2,37 9,49 3,23

-0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02 2,46 5,17 8,23 1,94 Ağustos 0,40 -0,29 0,52 2,30 0,86 0,86 1,12 1,46 9,09 2,47

0,98 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35 2,77 2,41 5,89 1,68 Eylül 0,89 0,18 0,65 6,30 0,99 0,97 1,25 3,08 4,75 2,97

1,53 0,29 0,24 10,88 0,13 2,65 1,55 4,78 3,4 1,37 Ekim 1,55 1,44 2,08 2,67 2,00 2,13 2,39 3,54 3,43 2,88

-0,20 0,84 1,71 0,91 0,17 3,55 5,24 7,83 1,94 1,29 Kasım 0,67 0,52 1,49 -1,44 0,38 2,30 3,51 2,88 3,28 2,24

-1,42 2,00 2,02 -2,53 -0,08 4,08 9,99 0,74 2,81 0,66 Aralık 0,21 1,64 0,69 -0,40 0,74 1,25 13,58 1,18 2,93



-0,33 2,98 1,37 -2,22 0,69 2,36 19,08 -0,24 1,14

Yıllık değişim TÜFE



















Yİ-ÜFE

















Ay/Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ocak 7,24 9,58 9,22 10,35 20,35 12,15 14,97 48,69 57,68 64,86

3,28 5,94 13,69 12,14 32,93 8,84 26,16 93,53 86,46 44,2 Şubat 7,55 8,78 10,13 10,26 19,67 12,37 15,61 54,44 55,18 67,07

3,10 4,47 15,36 13,71 29,59 9,26 27,09 105,01 76,61 47,29 Mart 7,61 7,46 11,29 10,23 19,71 11,86 16,19 61,14 50,51 68,50

3,41 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50 31,20 114,97 62,45 51,47 Nisan 7,91 6,57 11,87 10,85 19,50 10,94 17,14 69,97 43,68 69,80

4,80 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71 35,17 121,82 52,11 55,66 Mayıs 8,09 6,58 11,72 12,15 18,71 11,39 16,59 73,50 39,59 75,45

6,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53 38,33 132,16 40,76 57,68 Haziran 7,20 7,64 10,90 15,39 15,72 12,62 17,53 78,62 38,21 71,6

6,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17 42,89 138,31 40,42 50,09 Temmuz 6,81 8,79 9,79 15,85 16,65 11,76 18,95 79,60 47,83 61,78

5,62 3,96 15,45 25,00 21,66 8,33 44,92 144,61 44,50 41,37 Ağustos 7,14 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77 19,25 80,21 58,94 51,97

6,21 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53 45,52 143,75 49,41 35,75 Eylül 7,95 7,28 11,20 24,52 9,26 11,75 19,58 83,45 61,53 49,38

6,92 1,78 16,28 46,15 2,45 14,33 43,96 151,50 47,44 33,09 Ekim 7,58 7,16 11,90 25,24 8,55 11,89 19,89 85,51 61,36 48,58

5,74 2,84 17,28 45,01 1,70 18,20 46,31 157,69 39,39 32,24 Kasım 8,10 7,00 12,98 21,62 10,56 14,03 21,31 84,39 61,98 47,09

5,25 6,41 17,30 38,54 4,26 23,11 54,62 136,02 42,25 29,47 Aralık 8,81 8,53 11,92 20,30 11,84 14,60 36,08 64,27 64,77



5,71 9,94 15,47 33,64 7,36 25,15 79,89 97,72 44,22



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,66, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,01, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,6 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,01, imalatta yüzde 31,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,65, su temininde yüzde 42,11 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 29,4, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,15, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,3, enerjide yüzde 8,15 ve sermaye mallarında yüzde 30,94 yükseliş görüldü.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,15, imalatta yüzde 1,07, su temininde yüzde 1,14 artış gerçekleşirken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,58 azalış kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ara mallarında yüzde 0,64, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,21, sermaye mallarında yüzde 0,62 artış görülürken enerjide yüzde 2,32 düşüş gerçekleşti.