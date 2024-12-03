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Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 kişi öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu yaşanan kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan traktör sürücüsü yaşamını yitirdi, kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 08:31, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:08
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Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 kişi öldü

İsmet K. yönetimindeki otomobilin, kullandığı traktörün römorkuna çarpması sonucu ağır yaralanan Musa C, Kadirli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, İsmet K'nin tedavisi sürüyor.

Dün gece saatlerinde İsmet K. yönetimindeki 80 ADG 530 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas kara yolunun Yusuf İzzettin köyü yakınlarında Musa C'nin kullandığı 04 P 3292 plakalı traktörün römorkuna çarpmış, kazada otomobilde bulunan Hasan K. hayatını kaybetmişti.

Kazada ağır yaralanan İsmet K. ve Musa C. ise ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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