Bakanlık firmaları isim isim duyurdu: Çikolatada ilaç, sucukta sakatat!
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atan ve taklit tahşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 20 yeni ürün eklendi. Çikolata ve kakao ürünlerde ilaç etken madde, sucukta sakatat, kebapta kanalı eti tespit edildi. İşte bakanlık tarafından yayınlanan yeni liste...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 09:08, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:10
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 781'e, sağlığı tehlikeye atan ürün sayısı da 168'e yükseldi.
Yapılan son testlerde çikolata ve kakao ürünleri ve alkolsüz içeceklerde ilaç etken madde, sucukta et yerine sakatat tespit edildi.
Zeytinyağda tohum yağları, kebapta kanatlı et ve sucukta sakatat tespit edildi.