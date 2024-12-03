Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak

Kaçak akaryakıtı önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) uygulaması başlatıldı. 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, ticari amaçlı kullanılan ve muhasebe kayıtlarında akaryakıt harcamasını gider olarak gösteren tüm araçlara bu sistemin takılması zorunlu hale getirildi.

Toplamda 20 milyon araç bu sisteme dahil olacak

Ticari araç sahipleri, sistemi utts.gov.tr adresinde belirtilen yetkili firmalardan temin ederek araçlarına monte ettirecek. İlk etapta 15 milyon, devamında ise toplamda 20 milyon araç bu sisteme dahil olacak.

Araç başına 2 bin 172 TL ödenecek

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre TTS taktırmayan araçlar, 2025 itibarıyla benzin istasyonlarından akaryakıt alamayacak. Her araç için 2.172 TL montaj ücreti belirlenirken, bu uygulamanın 43 milyar 440 milyon TL gelir getirmesi planlanıyor. Ayrıca, 8 bin akaryakıt istasyonuna da cihaz yerleştirilecek ve bunun maliyeti ise 5 milyar TL olarak öngörülüyor.

Bu düzenleme hem ticari hem de bireysel araçları kapsayacak. 1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak tüm sıfır araçlara TTS zorunluluğu getirilecek.

CHP'den eleştiri: Yeni bir yük getiriyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, düzenlemeyi eleştirerek, bu uygulamanın vatandaş ve akaryakıt firmalarına yeni bir yük getirdiğini söyledi. Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Aracına bu sistemi taktıracak vatandaş araç başına 2 bin 172 lira ödeyecek ve toplam tutar 43 milyar 440 milyon lirayı bulacak. 8 bin akaryakıt istasyonu da sistemin karşılığını kurmak için 5 milyar lira harcayacak. Toplamda 48.5 milyar liralık yeni bir masraf çıkacak. Halen farklı istasyonlar tarafından kullanılan taşıt tanıma sistemleri zaten var. Bunlar birbirine entegre edilse vatandaş da masraftan kurtulur. Bu cihazlar çöpe atılıp, yeniden sistem kuruluyor. Vatandaş ve akaryakıt firmalarına yeni bir masraf olacak."