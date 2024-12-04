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Benzine 97 kuruş indirim geldi

Benzinin litre fiyatı 97 kuruş ucuzladı. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 09:30, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:17
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatındaki düşüş sonrası benzine indirim geldi. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı 97 kuruş ucuzladı. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.

4 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları:;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 44.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.1 satılıyor.

Benzin Ankara'da 42 lira 45 kuruşa, İzmir'de 42 lira 85 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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