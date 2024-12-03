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Türkiye'de de faaliyet gösteriyor! Gıda devi 8 bin işçiyi işten çıkaracak

Dünya genelinde 160 bin çalışanı bulunan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren gıda devi Cargill'den işten çıkarma kararı... Cargill gelirlerindeki düşüş gerekçesiyle iş gücünde yüzde 5 daralmaya gidecek. Şirketin bu hamlesi küresel ölçekte 8 bin çalışanın işten çıkarılması anlamına geliyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 09:30, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:39
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Türkiye'de de faaliyet gösteriyor! Gıda devi 8 bin işçiyi işten çıkaracak

Türkiye dahil 63 ülkede faaliyet gösteren ABD merkezli gıda devi Cargill gelirlerindeki düşüş nedeniyle iş gücünü yüzde 5 oranında azaltma kararı aldı. Cargill'in bu kararı dünya genelinde 8 bin çalışanın işten çıkarılması anlamını taşıyor.

Tarım alanında faaliyet gösteren Cargill gibi şirketler buğday, mısır ve soya fasülyesi gibi ürünlerinin fiyatlarının dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Cargill 2023'te 177 milyar dolar gelir elde ederken, 2024'te geliri ciddi bir düşüşle 160 milyar dolara gerilemişti.

Cargill CEO'su Brian Sikes işten çıkarmaların ağırlıklı olarak bu yıl gerçekleşeceğini duyurdu.

Sikes, "Organizasyon yapımızı sadeleştirerek katmanları azaltacağız, yöneticilerimizin sorumluluklarını genişleteceğiz ve iş tekrarını azaltacağız" ifadelerine yer verdi.

Cargill Türkiye etkilenecek mi?

Kzanç hedeflerini tutturamayan Cargill ağustos ayında operasyonlarını yeniden yapılandırma planlarını duyurmuştu. Buna göre; 2023 stratejisi kapsamında operasyonlar beş birimden üç birime düşürülecek.

9 Aralık'ta bir toplantı düzenleyerek yeniden yapılanma sürecine dair bilgi verileceğini duyuran Sikes, "Bu hafta, bilgiyi hemen aktarabileceğimiz ülkelerde, rolleri etkilenen çalışanlara bir sonraki adımları açıklamak için toplantılar düzenleyeceğiz" dedi.

Cargill'in bu kararından Türkiye'deki çalışanların etkilenip etkilenmeyeceği henüz bilinmiyor.

Türkiye'de 600 aşkın çalışanı var

Minnesota merkezli Cargill'in dünya genelinde 160 bini aşkın çalışanı bulunuyor. Şirket Türkiye'de de faaliyet gösteriyor.

Türkiye'deki operasyonlarına 1960'ta yerli ortaklık ile başlayan Cargill, 1986'dan itibaren faaliyetlerine Cargill olarak devam ediyor.

Cargill'in bugün İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Kocaeli ve İzmir'de 600'ü aşkın çalışanı bulunuyor.

Cargill'in Türkiye'deki faaliyet alanları şöyle:

Nişasta ve tatlandırıcı üretimi ve satışı, yenilebilir bitkisel yağ üretimi ve satışı, oleo-kimyasal ve bio-endüstriyel ürünlerin üretimi ve satışı, kakao ve çikolata ürünleri satışı, kıvam verici çözüm ürünlerinin satışı, hayvan beslenmesine ait premiks, temel karışım ve özel ürünlerin üretim ve satışı.

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