Sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 55 gözaltı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı gibi suçlara karışanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları üzerinden silahlı paylaşımlar yaparak kamuoyunda korku ve paniğe neden olan ve sosyal medya aracılığı ile silah kullanımını özendirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 fişek, 2 av tüfeği, 2 şeffaf poşetler içerisinde 10'ar gram kokain ve marihuana ile sahte plaka ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.