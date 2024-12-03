Kırmızı bültenle aranan zehir taciri Ankara'da yakalandı
Türkmenistan adli makamlarınca 'Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığı' suçundan Kırmızı Bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova, Ankara Emniyeti tarafından yapılan operasyonda yakalandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 10:06, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:08
Türkmenistan adli makamlarınca "Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli kişi Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde; Türkmenistan Adli Makamlarınca "Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.