Memurlar ne kadar enflasyon farkı alacak?

Memurlar 2024'ün 2. altı ayı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı almıştı. Alınan zam 5 ayda enflasyona karşı eridi.

Memurlar, Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 19,31 zam almıştı.

Enflasyon Temmuz ayında yüzde 3,23, Ağustos ayında yüzde 2,47, Eylül ayında yüzde 2,97, Ekim ayında yüzde 2,88, Kasım ayında da yüzde 2,24 arttı. 5 aylık enflasyon yüzde 14,57 çıkmış durumda.

NE KADAR ENFLASYON FARKI ALINACAK?

Aralık enflasyonu ile beraber 6 aylık enflasyon yüzde 10'u aşması durumunda aşılan miktar kadar fark alınacak. Bu durumda memurlar için 4,15 enflasyon farkı oluşmuş durumda.

Aralık ayında çıkacak enflasyon memurların alacağı farkı da netleştirecek. Memurlar.net olarak 5 aylık enflasyon rakamlarına göre maaş robotunu güncelleyeceğiz.

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Edip Üzen