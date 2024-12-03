Ali Yalçın: Çözüm refah payıdır

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK'in kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

HAKEM KURULUNUN HATALI KARARI SONRASI GELİNEN AŞAMADA ÇÖZÜM REFAH PAYIDIR

Bugün açıklanan rakamlar ile Kasım ayı enflasyon oranı %2,24, yıllık enflasyon %47,09 ve enflasyon farkı ise %4,15 olarak gerçekleşti.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılacak artışın belirlenmesine sadece 1 ay kaldı. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de enflasyonun kamu görevlileri üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkiyi görerek, alım gücünün tamirinin sağlanabilmesi için piyasa gerçekliğinin altını çizerek 3'er aylık maaş/ücret artışlarını Kamu İşveren Heyetine sunmuştuk.

1,5 yıl önce Toplu Sözleşme masasında, bugünün enflasyon oranını doğru görerek tespitlerimizde yine haklı çıktık.

Bugün gelinen noktada, geçim derdi sıkıntısı bitmiş, ekonomik sarsıntı son bulmuş, gelir dağılımında adalet beklenen seviyeye ulaşmış, yüksek faiz, artan kur ve yukarı yönlü fiyat etiketleri durdurulabilmiş değildir. Bu süreci en yoğun şekilde cüzdanlarında hisseden kesimin kamu görevlileri, sabit gelirliler ve emekliler olduğu gerçeği ise halen önümüzde durmaktadır.

Hakem Kurulu'nun hatalı kararının ve yanlış tavrının cezasını kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz çekmemeli, "Refah Payı Artışı ve Emekliler İçin Adil Emekli Aylığı" hayata geçirilmelidir.

Devletin alacakları için yeniden değerleme oranının %43,93 olarak belirlendiği, maaş/ücret artışlarının ise %12 olarak öngörüldüğü mevcut durumun yansıması "gelirler baskılanırsa enflasyon düşecek" görüşünün devam ettiğini göstermektedir.

Gelir dağılımının herkes için adil olarak kabul edildiği seviyede ve artan refahtan herkesin hakkını alabildiği zeminde ortaklaşa buluşmak için kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması gerekiyor.

Bunun için Refah Payına ilave olarak;

.Gelir vergisi oranları %15'e sabitlenmeli,

.Görev aylığı-emekli aylığı arasındaki makul oran tekrar kurulmalı,

.1.Dereceye 3600 Ek Gösterge Memur-Sen ile tamamlanmalı,

.Mühendislik Meslek Kanunu'nun çıkarılmalı, kamudaki teknik personelin sorunları görülmeli,

.İlave 1 derece, 2015 sonrası göreve başlayan personele de verilmeli,

.Üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı sonuçlanmalı,

.Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırmalı, personel uygun hizmet sınıfına geçirilmeli,

.Zorunlu emeklilik dayatması son bulmalı,

.Personel alımında ve diğer sınavlarda mülakat kaldırılmalı, şeffaflık sağlanmalı,

.Kadın kamu görevlilerinin beklentileri karşılanmalı, iş-aile hayatı uyumuna katkı sağlayacak politikalar hayata geçirilmeli.