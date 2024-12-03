Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sahte dolar soruşturmasında 4 kişiyi gözaltına aldı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 10:47, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:49
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sahte dolar soruşturmasında kritik isimleri gözaltına aldı. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Y.C isimli şüpheli ile birlikte hareket 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
SAHTE DOLAR OPERASYONUNDA 4 KİŞİ YAKALANDI
Şüpheli şahısların sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları tespit edildi.
4 kişinin yanı sıra bir kişi hakkında da arama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler üzerinde toplam 20.000 sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.