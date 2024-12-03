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Dolar yükselişini bugün de sürdürdü

Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 34,7490 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 10:53, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:54
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Dolar yükselişini bugün de sürdürdü

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 34,7150'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,7490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 36,5280'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 44,0010'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 106,4 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin "yumuşak" iniş yapabileceğine yönelik iyimserliği desteklemesi ve dün teknoloji hisseleri öncülüğünde artan alıcılı seyrin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın yönetimi devraldıktan sonra ticari tarifeler uygulayacağı söylemleri yakından takip edilmeye devam ederken, yeni yönetimin atacağı adımların iş dünyası tarafında olumlu etkilerinin olabileceğine yönelik tahminler risk iştahını destekliyor.

Analistler, Trump'ın işletme dostu politikalarının ekonomik büyümeyi ve şirket karlarını artırabileceğine dair beklentileri yükselttiğini, ancak bu durumun enflasyon baskısını artırarak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceği endişelerinin de güçlü kaldığını aktardı.

Bu hafta açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikleri kısmen giderebileceğini kaydeden analistler, bu ayki para politikası kararının da 2025'e ilişkin soru işaretlerini azaltabileceğini bildirdi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin destek, 107 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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