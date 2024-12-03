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Altının gramı 2 bin 956 liraya yükseldi

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 956 liradan satılıyor. Çeyrek altın 4 bin 940 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 670 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 10:58, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:21
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Altının gramı 2 bin 956 liraya yükseldi

Dün, altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 2 bin 943 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazanarak 2 bin 956 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 940 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği desteklemesi varlık fiyatlarını pozitif etkilerken, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın çeşitli yerlerine saldırılar düzenlemesi ve Orta Doğu'da yüksek seyreden tansiyon altının ons fiyatını destekliyor.

Öte yandan, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikleri kısmen giderebileceğini kaydeden analistler, bu ayki para politikası kararının da 2025'e ilişkin soru işaretlerini azaltabileceğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 18 Aralık tarihinde açıklayacağı para politikası kararında yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirime gidebileceği tahmin edilirken, Fed'in politika faizini sabit tutabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 25 ile fiyatlanıyor.

Bu gelişmelerle beraber, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,20 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 670 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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