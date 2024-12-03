Önder Kahveci: Ocak zammı revize edilmeli, refah payı unutulmamalı

Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına yalanlama
TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı
TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
'Köpek velisi' tutuklandı
'Köpek velisi' tutuklandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Önder Kahveci: Ocak zammı revize edilmeli, refah payı unutulmamalı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci; "TBMM'de bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği bu dönemde, planlanan rakamlar üzerinden değil gerçekleşen rakamlar üzerinden bir değerlendirme yapılması uygun olacaktır. Bu çerçevede ocak ayı zammı, en azından kamunun alacaklarına uyguladığı yeniden değerleme oranı olan %43,93 seviyesine çekilmeli, üzerine de refah payı eklenmelidir." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 11:18, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:15
Yazdır
Önder Kahveci: Ocak zammı revize edilmeli, refah payı unutulmamalı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verileri üzerine açıklama yaptı.

Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

OCAK AYINDA YAPILACAK ZAM, YENİDEN DEĞERLEME ORANI OLAN %43,93'E REVİZE EDİLMELİ, REFAH PAYI UNUTULMAMALIDIR

TÜİK, Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ülkemizdeki mal ve hizmet fiyatları geçtiğimiz ay içinde ortalama %2,24 oranında yükseldi. Kasım ayında yıllık TÜFE %47,09 olurken Haziran'dan bu tarafa enflasyon resmi olarak %14,56 arttı. Böylece geçtiğimiz ay içinde, memur ve emeklilere Temmuz ayında yapılan %10 oranındaki artış, enflasyona yenik düşmüş oldu.

Bu rakamlara göre Kasım ayı ile birlikte maaşlar reel olarak %4,56 eridi. Vatandaşlarımız vazgeçemediği zorunlu harcamalarının açıklanan enflasyondan daha fazla arttığı göz önünde bulundurulduğunda çalışanların alım gücündeki düşüş bu rakamın çok daha üzerinde gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar, enflasyonun bir süre daha ülkemiz gündemini meşgul edeceğini, mal ve hizmet fiyatlarındaki hızlı artışın devam edeceğini ortaya koyuyor. Aralık ayı itibarı ile 2024 yılı sona erecek. Aralık'ta açıklanacak enflasyonla birlikte memur ve emekli maaşları biraz daha eriyecek ve kamu çalışanları 2024 yılını da zararla kapatmış olacak. Bir tarafta git gide zorlaşan geçim şartları diğer tarafta eriyen maaşlar, kamu çalışanlarını ve emeklileri ekonomik bir açmaza sürüklemektedir. Bu durumun mutlak surette önüne geçilmesi gerekmektedir. Bütün bunlara ek olarak, eğer bir tedbir alınmazsa tarihinde ilk defa memur ve emekliler devletimizin hedeflediği enflasyonun bile altında maaş zammı alacaklardır.

2023 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinin ardından memur ve emekli maaşlarına 2025 Ocak ayında %6'lık bir artış öngörülmüştü. Geldiğimiz noktada önümüzdeki yılın altı aylık dilimi için planlanan bu artış, çalışan ve emeklilerimiz adına umutlu bir gelecek vaat etmemektedir. Halbuki, 2025 yılında kamu, kendi alacaklarına %43,93 zam yapmayı kararlaştırmıştır. Kendi alacaklarını %43,93 artırırken memur ve emekliye vereceği zammı %6 artırmak adaletli değildir.

Nimette de külfette de adaletin esas alınması gerekirken külfeti kamu çalışanlarına yükleyip nimetten hak ettiğini vermemek kabul edilemez. TBMM'de bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği bu dönemde, planlanan rakamlar üzerinden değil gerçekleşen rakamlar üzerinden bir değerlendirme yapılması uygun olacaktır. Bu çerçevede ocak ayı zammı, en azından kamunun alacaklarına uyguladığı yeniden değerleme oranı olan %43,93 seviyesine çekilmeli, üzerine de refah payı eklenmelidir. Ancak bu şekilde adalet tesis edilmiş olacaktır. TBMM'den beklentimiz, maaşları enflasyon karşısında sürekli eriyen kamu çalışanları için adaletin tecelli etmesi ve memur ve emeklilerimizin bütçelerinde oluşacak yükün hafifletilmesi yönünde karar almasıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber