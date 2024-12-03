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İnsanı yardım bahanesiyle Türkiye düşmanlarına para akıttılar

Türkiye'de faaliyet gösteren İrlanda merkezli GOAL İnsani Yardım Organizasyonu'nun Suriyeli mülteciler için oluşturulan bütçeyi PKK/KCK yapılanmasıyla ilişkili kişilere aktardığı öne sürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 12:12, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 12:29
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İnsanı yardım bahanesiyle Türkiye düşmanlarına para akıttılar

Suriye ve Türkiye'de depremden önce devasa projelere imza atan İrlanda merkezli GOAL İnsani Yardım Organizasyonu'nun yaşanan depremler sonrasında sessizliğe bürünmesi dikkat çekmişti. GOAL'ın Avrupa Birliği'nden aldığı yardım paraları Suriyeli mültecilere harcaması gerekirken Türkiye'nin mülteci politikası imajını karalamak için kullandığı ileri sürüldü. Ayrıca örgütün para transferlerinde Dernekler kanununa muhalefet ettiği iddia edildi.

FETÖ ve PKK/KCK sempatizanı çalışanları var

Öte yandan, GOAL İnsani Yardım Organizasyonu'nda, FETÖ ve PKK/KCK sempatizanı, Cumhurbaşkanına hakaretten hüküm giymiş kişiler ve FETÖ ile PKK/KCK yapılanmasıyla ilişkili kişilerin istihdam edildiği yönünde birçok ihbar bulunduğu iddialar arasında.

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