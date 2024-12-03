MHP Eski İlçe Başkanına müebbet hapis talebi

MHP Ankara Pursaklar eski İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci, MHP eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan'ı öldürmekle suçlanıyor. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, sanık Ekinci hakkında müebbet hapis cezası talep etti.

"Pişmanım, diyeceklerim bu kadar"

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ersin Ekinci, maktul Ferhat Özcan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya HTS kayıtlarının geldiğini belirterek cumhuriyet savcısına mütalaasını sunması için söz verdi. Savcı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık Ekinci, savunmasında olay günü Özcan'la o arayana kadar temasa geçmediğini belirterek, "Pişmanım, diyeceklerim bu kadar" dedi. Mahkeme heyeti, Ekinci'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

NE OLMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Ferhat Özcan'ın vücudunda 7 kurşun yarası tespit edildiği, bunlardan 5'inin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Şüpheli Ekinci'nin olay yerine girip çıkma süresinin yaklaşık 4 dakika olduğu kaydedildi.

Ekinci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.