Kırklareli'nde Bir Haftada 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanılan 4 araca da el konuldu.

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