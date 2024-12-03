Polise bıçak çekti, bacağından vuruldu

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yaralanan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisle dakikalar süren kovalamacanın ardından şüpheli, ekipler tarafından sıkıştırıldı. Şüpheli, bu sırada polise bıçak çekince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, şüphelinin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

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