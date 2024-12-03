Annesinin emzirirken uyuyup üzerine yattığı 40 günlük bebek öldü

Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına yalanlama
TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı
TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
'Köpek velisi' tutuklandı
'Köpek velisi' tutuklandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Annesinin emzirirken uyuyup üzerine yattığı 40 günlük bebek öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin yatakta emzirirken uyuyup üzerine yattığı iddia edilen 40 günlük Yaman adlı bebek, boğuldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 13:27, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:31
Yazdır
Annesinin emzirirken uyuyup üzerine yattığı 40 günlük bebek öldü

Olay, saat 09.00 sıralarında Huzur Mahallesi 162'nci Sokak'ta, Sacit (36)-Suna T. (30) çiftinin evinde meydana geldi. İddiaya göre; Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı. O sırada uykuya dalan anne, bebeğinin üzerine yattı. Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber