Sınava girmeden ehliyet sahibi yapan 'Joker' şebekesi çökertildi

Aksaray Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmalarında, 'Joker' olarak tabir edilen şebekenin, sürücü belgesi almak için düzenlenen sınavlarda, ses ve görüntü aktarımlı cihazlarla usulsüzlük yaparak başkasının yerine ayarladıkları kişilerin sınava girmesini sağlayan 28 şüpheli tespit edildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, 28 şüpheliyi takibe aldı. Jandarmanın, kimlik ve adresleri tespit edilip izlediği şüphelilere, Aksaray merkezli Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Mardin, Adıyaman ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, 28 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.