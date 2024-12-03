Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Navigasyon için 'polis' düzenlemesi

Google Maps'e geçtiğimiz aylarda eklenen radar özelliği birçok endişeyi de beraberinde getirdi.

Kullanıcıların birbirlerini yol üzerinde bulunan trafik radarları için uyarabilmesi radardan kaçmak isteyen sürücülerin eklentiyi suiistimal etmesine yol açtı.

Google tarafından yapılan güncellemeyle özellik bazı değişikliklere uğradı.

TEPKİLER ÜZERİNE DEĞİŞTİRİLDİ

Artık Google Maps kullanıcıları özel olarak radar bölgesini işaretleyemeyecek. Uygulamada artık sadece haritada polis noktaları genel olarak işaretlenebilecek. Haritada polis olarak belirtilen noktaların hangi amaçla koyulduğu konusunda özel bir bilgi eklenemeyecek. Böylece radar noktasına yaklaşırken yavaşlayan sürücülerin bu noktaları daha zor tespit etmesi gerekecek.