Bakan Bak'tan üniversite öğrencilerine 'Ronaldo' örneği

Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına yalanlama
TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı
TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
'Köpek velisi' tutuklandı
'Köpek velisi' tutuklandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Bak'tan üniversite öğrencilerine 'Ronaldo' örneği

Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'dan örnek vererek, gençlerden anne ve babalarına saygılı olmasını istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 14:30, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:40
Yazdır
Bakan Bak'tan üniversite öğrencilerine 'Ronaldo' örneği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk gencine çok güvendiklerini ve gençlerle Türkiye'nin çok iyi işlere imza atacağını söyledi.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkez binasında Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında öğrenci topluluklarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu'nun da yer aldığı buluşmada Bakan Bak, ÜNİDES'in önemine dikkati çekti.

Üniversitedeki gençlerin hayallerini gerçekleştirildiklerini vurgulayan Bak, "Bu dönem 120 milyon lira bütçe ayırdık ama bunları gelen projelere göre artırabiliriz. Genç ofislerimize gelin. Bakanlık projelerini, etkinliklerini takip edin. Kendi projelerinizle bizim yapmak istediklerimizi eşleştirelim. Gençler olunca enerji, sinerji oluyor. En büyük kaynağımız olan genç nüfusumuzla çok iyi işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne de değinen Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti iktidarları engellilere yönelik devrim niteliğinde işler yaptı. Daha evvel evlerinde bir köşede tutulan engelli gençleri artık dışarıdaki aktivelerini görüyoruz. Paris 2024'te 28 madalya aldık. Federasyonlarımızın sağladığı imkanlarla, spor tesislerimizle, ailelerin desteğiyle ve tabii AK Parti vizyonuyla oldu. Hepimiz bir engelli adayıyız. Olimpiyat şampiyonu okçumuz Öznur'un hayatı trafik kazasıyla değişiyor. Spora kazadan sonra okçulukla devam ediyor ve olimpiyat şampiyonu oluyor. Yaşama tutunma azmidir bu. Engelli vatandaşlarımıza destek veriyoruz ve bu konuda bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "Biz çılgın Türkleriz"

Bakan Bak, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti.

"Zor bir coğrafyadayız ve etrafımızda ateş çemberi var. Güçlü olmak zorundayız. Kendi silahımızı üretmek, kendi maddemizi işletmek, kendi enerjimizi üretmek zorundayız. Bu güçlü ülkeyi bu coğrafyada güçlendirmeliyiz. Bunu da yapacak gençlerimiz. Hep beraber bu ülke için çalışalım. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı emrinizdedir. Siz yapın, isteyin yeter ki. İstersek biz en iyisini, daha iyisini yaparız. Çünkü biz çılgın Türkleriz."

- Bakan Bak'tan Ronaldo örneği

Bakan Bak, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'dan örnek vererek, gençlerden anne ve babalarına saygılı olmasını istedi.

Ronaldo'nun annesi hakkında söylediklerini hatırlatan Osman Aşkın Bak, "Ronaldo'ya 'Etrafında bir sürü güzel kadın var ama annen hep yanında' diye nedenini soruyorlar o da 'Ben futbol oynamaya giderken annem benim için garsonluk yapıyordu. O benim kraliçem, dünyadaki her şeyim' cevabını veriyor. Anne ve babanızı asla unutmayın, 'of' bile demeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber