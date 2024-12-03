Bakan Bak'tan üniversite öğrencilerine 'Ronaldo' örneği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk gencine çok güvendiklerini ve gençlerle Türkiye'nin çok iyi işlere imza atacağını söyledi.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkez binasında Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında öğrenci topluluklarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu'nun da yer aldığı buluşmada Bakan Bak, ÜNİDES'in önemine dikkati çekti.

Üniversitedeki gençlerin hayallerini gerçekleştirildiklerini vurgulayan Bak, "Bu dönem 120 milyon lira bütçe ayırdık ama bunları gelen projelere göre artırabiliriz. Genç ofislerimize gelin. Bakanlık projelerini, etkinliklerini takip edin. Kendi projelerinizle bizim yapmak istediklerimizi eşleştirelim. Gençler olunca enerji, sinerji oluyor. En büyük kaynağımız olan genç nüfusumuzla çok iyi işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne de değinen Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti iktidarları engellilere yönelik devrim niteliğinde işler yaptı. Daha evvel evlerinde bir köşede tutulan engelli gençleri artık dışarıdaki aktivelerini görüyoruz. Paris 2024'te 28 madalya aldık. Federasyonlarımızın sağladığı imkanlarla, spor tesislerimizle, ailelerin desteğiyle ve tabii AK Parti vizyonuyla oldu. Hepimiz bir engelli adayıyız. Olimpiyat şampiyonu okçumuz Öznur'un hayatı trafik kazasıyla değişiyor. Spora kazadan sonra okçulukla devam ediyor ve olimpiyat şampiyonu oluyor. Yaşama tutunma azmidir bu. Engelli vatandaşlarımıza destek veriyoruz ve bu konuda bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "Biz çılgın Türkleriz"

Bakan Bak, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti.

"Zor bir coğrafyadayız ve etrafımızda ateş çemberi var. Güçlü olmak zorundayız. Kendi silahımızı üretmek, kendi maddemizi işletmek, kendi enerjimizi üretmek zorundayız. Bu güçlü ülkeyi bu coğrafyada güçlendirmeliyiz. Bunu da yapacak gençlerimiz. Hep beraber bu ülke için çalışalım. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı emrinizdedir. Siz yapın, isteyin yeter ki. İstersek biz en iyisini, daha iyisini yaparız. Çünkü biz çılgın Türkleriz."

- Bakan Bak'tan Ronaldo örneği

Bakan Bak, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'dan örnek vererek, gençlerden anne ve babalarına saygılı olmasını istedi.

Ronaldo'nun annesi hakkında söylediklerini hatırlatan Osman Aşkın Bak, "Ronaldo'ya 'Etrafında bir sürü güzel kadın var ama annen hep yanında' diye nedenini soruyorlar o da 'Ben futbol oynamaya giderken annem benim için garsonluk yapıyordu. O benim kraliçem, dünyadaki her şeyim' cevabını veriyor. Anne ve babanızı asla unutmayın, 'of' bile demeyin." değerlendirmesinde bulundu.