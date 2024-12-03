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Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı

Adana'da ağabeyi, tartıştığı 2 öğretmeni döven S.B.Ö. adlı kadın öğretmen, açığa alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 14:40, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:40
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Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı

Olay, 28 Kasım'da Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi'ndeki Camili Akarca Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda öğretmenlik yapan S.B.Ö., iddiaya göre erkek bir meslektaşıyla ders programıyla ilgili tartıştı. Kadının olayı anlattığı ağabeyi B.S.Ö., okula gelip sınıftaki öğretmen C.Y.'ye saldırdı. Bu sırada okulda olan öğretmen S.K., araya girmek isterken tekme ve yumruklarla darbedildi. Saldırıya uğrayan 2 öğretmen kendilerini sınıfa kilitledi. Sınıfın kapısını tekmeleyen şüpheli, daha sonra okuldan ayrıldı.

Olay anı, okulun güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı. Hastaneye gidip darp raporu alan 2 öğretmen, saldırgan hakkında şikayette bulundu. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı B.S.Ö., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmen S.B.Ö. açığa alındı. İncelemenin devam ettiği belirtildi.

Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü

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