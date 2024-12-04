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Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makam odasında darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan Yakup T. ile kuzeni Halil K. tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 16:28, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:30
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Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 12.30 sırasında Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makam odasında meydana geldi. İddiaya göre, Yakup T., bir grup arkadaşıyla iş yeri ruhsatı için Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile görüşmeye gitti. Görüşme sırasında, gerginlik yaşandı. Yakup T., tabancasını çekip, Sönmez'i tehdit etti. Kuzeni Halil K. de Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez'i darbetti. Sönmez durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, şikayet sonrası Yakup T. ile kuzeni Halil K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Rüzgar Sönmez ise ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sönmez'in aldığı darp sonucu tek gözünde geçici görme kaybı yaşadığı bildirildi. İzmir Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, olayın kolluk kuvvetlerince takip edildiği vurgulandı.

GÖREVİNE BAŞLADI

Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, tedavisi sonrası tekrar görevine başladı. Sosyal medya hesabından göreve döndüğünü duyuran Sönmez, "Yaşadığım darp nedeniyle gözümde oluşan geçici görme bozukluğu dışında sağlık durumum gayet iyi. Geçmiş dönem ile alakalı olan bir ruhsat olayı yüzünden konuya hassasiyetle yaklaşmamızın sonucunda ortaya çıkan bu durumu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Yakup T. ile kuzeni Halil K.'nin polisteki ifadelerinde, "Ruhsat başvurusu için bizi çağırdılar, görüşmeye gittik. Sonrasında polis tarafından darp gerekçesiyle gözaltına alındık. Ancak kimseye saldırmadık" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

- Valilik açıklaması

İzmir Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Menderes Belediye Başkanlığında saat 12.30 sıralarında darp ihbarı gelmesi üzerine polis ekiplerinin olay yerine hızlıca intikal ettiği belirtildi.

Sönmez'e yumruk attığı iddia edilen H.K'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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