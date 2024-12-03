Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme dilekçesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek." dedi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 15:08, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:09
Adalet Bakanı Tunç: (DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme dilekçesi) Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek.