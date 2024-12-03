MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 15:19, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:23
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.